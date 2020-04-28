رياضة | فرنسا تحدد موقفها من عودة الدوري المحلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تحدد موقفها من عودة الدوري المحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، في تصريحات له أمام الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده من استئناف منافسات الدوري المحلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد فيليب في تصريحاته، أن بلاده غير قادرة على استئناف منافسات كرة القدم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار تفشى جائحة كورونا.

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وقدم رئيس الوزراء الفرنسي خطة لمواصلة المحاولات للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، والتي لم تتضمن عودة بطولة الدوري بأي شكل، وذلك قبل أن يصرح أنهم لن يستطيعون العودة لكرة القدم قبل شهر سبتمبر المقبل على أقل تقدير ما يعنى صعوبة استكمال الموسم الجاري.

وعلى جانب آخر سجلت فرنسا اليوم الثلاثاء، 367 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23660 حالة، فيما سجلت 1520 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 129859 شخص.