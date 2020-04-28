رياضة | 20 مليون جنيه سعر انتقال نجم المنتخب الأولمبي للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر 20 مليون جنيه سعر انتقال نجم المنتخب الأولمبي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو نادي إنبي، سعر رحيل نجم الفريق أسامة جلال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واشترط مجلس إدارة النادي البترولي الحصول على 20 مليون جنيه من الأهلي للموافقة على رحيل مدافع الفريق نهاية الموسم.

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وكان أسامة جلال قد شارك مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي فاز الفراعنة بلقبها على أرضهم.

وشارك أسامة جلال مع إنبي في 12 مباراة خلال الموسم الحالي، وصنع هدفًا.