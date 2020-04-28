رياضة | غموض مصير دوري أبطال أوروبا بعد إلغاء الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر غموض مصير دوري أبطال أوروبا بعد إلغاء الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة دايلي ميل البريطانية، إلى غموض مصير مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد القرار غير المتوقع من السلطات الفرنسية، بإلغاء الدوري المحلي للموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن القرار الفرنسي سيتسبب في حدوث ارتباك للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خاصة أن السلطات المحلية منعت إقامة أي منافسات رياضية داخل الدولة.

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ويشارك في دوري الأبطال كل من باريس سان جيرمان وليون، ووفقاً للقرار لن يتمكن أي منهما خوض أي مباراة في فرنسا حتى شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي يسعى فيه "يويفا" إلى استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس المقبل، قد يصبح الناديين الفرنسيين أمام خيار واحد فقط هو خوض المباريات التي يجب أن تقام على فرنسا، على أرض محايدة.