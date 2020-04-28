رياضة | بنفيكا يحدد 100 مليون يورو للتخلي عن نجمه لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بنفيكا يحدد 100 مليون يورو للتخلي عن نجمه لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن بنفيكا البرتغالي حدد السعر الذي سيتخلى عن مدافعه الدولي البرتغالي روبن دياز إذا رحل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن بنفيكا أكد أنه لن يتفاوض مع أي نادي على ضم نجمه البرتغالي وأن أي نادي يرغب في التعاقد معه عليه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ 100 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم البرتغالي البالغ من العمر 22 عامًا مطلوب في أندية برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وأندية أخرى وذلك عقب ظهوره بمستوى متميز مع بنفيكا والمنتخب البرتغالي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من صغر سنه، إلا أن دياز شارك في 124 مباراة مع فريقه حتى الآن ومثل منتخب البرتغال الأول في 17 مباراة.