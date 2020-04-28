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رياضة | بسبب الزمالك.. بيراميدز يفاجئ عمر جابر بطلب غريب

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب الزمالك.. بيراميدز يفاجئ عمر جابر بطلب غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

قام مسئولو نادي بيراميدز بمطالبة عمر جابر الظهير الأيمن للفريق بطلب مفاجئ خلال الفترة الماضية.

 

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع عمر جابر ليعود للفريق في نهاية الموسم الجاري واللاعب كان قد أبدى موافقته على العودة إلى الأبيض مرة أخرى.

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وطلب نادي بيراميدز من عمر جابر أن يحسم موقفه  مع الفريق الفترة القادمة سواء بالاستمرار في النادي أو الرحيل في الصيف القادم.

 

ويحاول الزمالك التعاقد مع لاعب مميز في مركز الظهير الأيمن لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق الموسم القادم.

 

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