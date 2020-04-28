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رياضة | الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نادي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكان نادي الزمالك قد أظهر اهتمام كبير بضم جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

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وتراجع النادي الأبيض عن فكرة ضم جاكسون موليكا في الصيف القادم وقرر عدم استكمال المفاوضات مع مازيمبي بشأن اللاعب.

 

وجاء سبب تراجع الزمالك عن فكرة ضم موليكا في الصيف بسبب مطالب نادي مازيمبي المالية المبالغ فيها حيث طلب النادي الحصول على 5 مليون دولار مقابل بيع اللاعب وهو ما رفضه الأبيض.

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