رياضة | رمضان صبحي يحدد شرطه الوحيد للبقاء في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يحدد شرطه الوحيد للبقاء في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية محلية، بأن رمضان صبحي نجم الأهلي حدد شرطه للاستمرار في صفوف الفريق الأحمر، حيث وضع مصيره فى يد هيدرسفيلد الإنجليزي بعد مفاوضات الأهلي المكثفة من أجل إقناعه بالاستمرار في صفوف القلعة الحمراء.

وأكدت التقارير الصحفية أنه هناك موافقة مبدئية من جانب رمضان صبحي بالبقاء مع الأهلي في الفترة المقبلة بشرط الحصول على موافقة هيدرسفيلد الإنجليزي على هذه الخطوة.

وأشارت التقارير إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، متمسك باستمرار صبحي في صفوف المارد الأحمر، وذلك بسبب حاجته لخدماته فى الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الساعات المقبلة ستشهد تحركا رسميًا من جانب إدارة الأهلي من أجل التفاوض مع إدارة النادي الإنجليزي بشأن ضم صبحي بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.