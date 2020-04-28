رياضة | مهاجم الزمالك يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمتلك عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الوقت الحالي، بعض العروض للرحيل عن القلعة البيضاء في انتقالات الصيف المقبلة.

ويقف السعيد حائرا بين عرضي ناديي المصري ووادي دجلة، بعدما تلقى اتصالات من وادى دجلة للعودة إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، خاصة أنه لا يعرف مصيره مع القلعة البيضاء حتى الآن.

ويدرس باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصير اللاعبين في الفترة المقبلة مع الزمالك.

Advertisements

وينتظر عمر قرار الجهاز الفني لحسم موقفه من العروض المحلية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أوضح أيضًا طارق العشرى المدير الفني للمصري، رغبته فى الحصول على جهوده بداية من الموسم الجديد.

وبلغة الأرقام خاض عمر السعيد صاحب الـ29عام، 50مباراة مع نادي الزمالك منذ قدومه إلى القلعة البيضاء في صيف 2018، واستطاع أن يسجل 9 أهداف، ويصنع 7 آخرين.

ونشير إلى أن اللاعب خاض خلال الموسم الحالي 10 مباريات فقط في ظل تفوق زميله مصطفى محمد، واستطاع أن يسجل هدف وحيد.