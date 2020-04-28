رياضة | زياش يتحدث عن دور لامبارد في انتقاله لـ آياكس الهولندي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر زياش يتحدث عن دور لامبارد في انتقاله لـ آياكس الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح النجم المغربي حكيم زياش نجم آياكس الهولندي، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، كان له الدور الرئيسي في توقيع اللاعب للبلوز.

وقال زياش في تصريحات صحفية، إن لامبارد مدرب يحب الطريقة الهجومية في لعبه للكرة، وهو السبب الأساسي لموافقة النجم المغربي على الانضمام لصفوف البلوز، مشيرًا إلى أنه تحدث مع مدرب الفريق الإنجليزي قبل الموافقة على الانضمام للفريق.

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وأضاف زياش، أن لامبارد شخص هادئ وواثق في نفسه، وسيمنحه الفرصة ليلعب في المركز الهجومي، الذي يفضله والذي أبدع فيه طوال السنوات الماضية مع آياكس الهولندي.

ويذكر أن زياش انضم لـ آياكس الهولندي منذ عام 2016 في صفقة لمدة خمس سنوات برسوم بلغت 11 مليون يورو، شارك خلال المواسم الماضية مع آياكس في 128 مباراة سجل فيها 40 هدفًا.

ويشتهر نجم المغرب الدولي بالسرعة والمراوغة، كما يعرف بقدرته التكتيكية والإنهاء، والركلات الثابتة.