رياضة | مونديال 86 ويورو 2016 أبرزها.. بطولات لا تُنسي في رمضان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مونديال 86 ويورو 2016 أبرزها.. بطولات لا تُنسي في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هل علينا شهر رمضان الكريم، عدة أيام، في ظل توقف الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الشهر المبارك شهد العديد من البطولات على مر التاريخ، ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أبرز هذه المنافسات

في البداية كأس العالم عام 1950، والذي أقيم على الأراضي البرازيلية، في الفترة ما بين 24 يونيو إلى 16 يوليو، وتوج الأرجواي باللقب حينها.

شهر رمضان في ذلك العام جاء من 17 يونيو، وامتد إلى 16 يوليو، أي أن آخر يوم في رمضان كان آخر يوم في المونديال.

وكأس العالم 1982، والذي أقيم في الفترة ما بين 13 يونيو و11 يوليو، في حين كان شهر رمضان في ذلك العام ما بين 23 يونيو و22 يوليو، أي أن المباراة النهائية كانت سهرة رمضانية انتهت بفوز ايطاليا على المانيا بثلاثية مقابل هدف.

وكأس عالم 1986، والذي أقيم في المكسيك في الفترة ما بين 31 مايو إلى 29 يونيو، في حين امتد رمضان ما بين 10 مايو إلى 8 يونيو، أي أن ما يقارب 11 يوما موندياليا تصادفت مع رمضان.

كأس أمم إفريقيا 1996، والذي أقيم في جنوب إفريقيا في الفترة ما بين 13 يناير وحتى 3 فبراير، والذي توج به جنوب إفريقيا كأول لقب له، في حين جاء رمضان من 21 يناير وحتى 18 فبراير.

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كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس عام 2000، وهي النسخة التي توج بها االزمالك، حيث جاء لقاء النهائي متوافقا مع ثاني أيام رمضان.

دوري أبطال إفريقيا 2003، حين وصل الإسماعيلي إلى نهائي البطولة بعد التغلب على الترجي التونسي في رادس في نصف النهائي في سهرة رمضانية، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد،

بعد أن كان قد تغلب الإسماعيلي في ملعبه على الترجى بنفس النتيجة فى مباراة الذهاب ليفوز فى إجمالى نتيجة المباراتين 6-2، وخسر الدراويش اللقب أمام أنيمبا النيجيرى.

دوري أبطال إفريقيا 2012، وهي آخر نسخة توج بها الأهلي، وقد لعب جزء كبير منها في شهر رمضان.

كأس عالم 2014، والذي أقيم على الأراضي البرازيلية، وقد انطلقت البطولة في 12 يونيو وانتهت في 13 يوليو، في حين كان رمضان قد بدأ في 29 يونيو وانتهى بـ28 يوليو، وتوج بها ألمانيا.

كوبا أمريكا 2016، والذي أقيم لقاء النهائي في شهر رمضان، حين توج تشيلي باللقب على حساب الأرجنتين، بعد الاحتكام لضربات الترجيح.

بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016، والتي أقيمت في فرنسا، وقد توج بهذه النسخة منتخب البرتغال.

دوري أبطال أوروبا آخر 3 نسخ أقيمت بعض من مبارياته خلال شهر رمضان، في نسخة 2017 توج ريال مدريد والذي حصد أيضا لقب 2018، فيما استطاع ليفربول أن يحقق لقب 2019 في نهائي سهرة رمضانية.