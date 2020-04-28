رياضة | مدافع لاتسيو يفتح النار على الحكومة الإيطالية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع لاتسيو يفتح النار على الحكومة الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدافع فريق لاتسيو الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالصدمة إزاء قرار الحكومة بتأجيل استئناف التدريبات في كرة القدم، وذلك رغم التخفيف الجزئي لحالة الإغلاق العام التي فرضت طوال شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال اللاعب الدولي أتشيربي في تصريحات لإذاعة لاتسيو ستايل: "بصراحة، شعرنا بالإحباط إزاء هذا القرار، وأعتقد أنني بإمكاني التحدث باسم جميع لاعبي كرة القدم والرياضيين".

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وكان مدير الكرة بنادي لاتسيو إيغلي تاري، ولاعب خط وسط الفريق مارسيلو بارولو، قد وجها انتقادات لوزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا، الذي صرح أمس الأول الأحد، بأن رياضيي المسابقات الفردية يمكنهم استئناف التدريبات في 4 مايو (أيار)، بينما تستأنف تدريبات الرياضات الجماعية في 18 مايو (أيار).

ويحتل لاتسيو المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يوفنتوس حامل اللقب، وذلك قبل 12 جولة متبقية في المسابقة.

وقال بارولو: "هناك شيء واحد لا أفهمه، الناس يمكنهم (الآن) الركض في الحدائق العامة، ونحن لدينا معايير أعلى بكثير فيما يتعلق بالمسافة الآمنة في مركز التدريب".