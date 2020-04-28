رياضة | صراع مشتعل لخطف نجم الأهلي المعار في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع مشتعل لخطف نجم الأهلي المعار في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الفترة الأخيرة صراع بين العديد من الأندية للتعاقد مع واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب كل من نادي إنبي ونادي مصر المقاصة في التعاقد مع حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي والمعار إلى نادي الصفاقسي التونسي.

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كما يرغب نادي الصفاقسي أيضا في شراء عقد حسين السيد بشكل نهائي بعد تألقه الواضح مع الفريق في الموسم الحالي.

ولم يحسم النادي الأهلي حتى الآن موقف حسين السيد مع الفريق في الموسم القادم ولكن الاتجاه الأقوى داخل النادي هو استمرار إعارته في الخارج.