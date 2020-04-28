رياضة | شهر رمضان "وش السعد" على جيل محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر شهر رمضان "وش السعد" على جيل محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت رائحة رمضان تفوح في الأفق، ودائما ما يحل علينا شهر رمضان المُبارك بذكرياته الجميلة، ما بين أحداث عائلية واجتماعية، كذلك تبقى ذكريات كروية لا ينساها عشاق ومحبي الكرة المصرية.

لذلك لن يتعجب أحد، أن الشهر الكريم كان موعداً مع ظهور لاعب كبير ونجم عظيم، لاعب بدأ مشواره الكروي من الصفر حتى وصل إلى ما كان يتمناه أحد، وحالياً ينافس كبار القوم في العالم على الجوائز الفردية والبطولات الجماعية، ليصبح الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخبنا الوطني.

ففي يوم الثلاثاء 30 من شهر يوليو لعام 2011، والأول من شهر رمضان المبارك عام 1432 هجرية، كان موعداً مع ظهور جيل قادر على حمل رايه المنتخب الوطني، وهو جيل منتخب مصر للشباب والذي شارك في بطولة كأس العالم للشباب الذي أقيم في كولومبيا.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، كيف أصبح شهر رمضان المبارك وش السعد على رفاق محمد صلاح، من خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للشباب.

وقعت مصر خلال بداية مشوارها في البطولة، فى المجموعة الخامسة التى ضمت منتخبات البرازيل ومصر وبنما والنمسا.

افتتح المنتخب الوطني مشوارة في البطولة بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام بنما، ثم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام البرازيل في ثاني مباريات الفراعنة في البطولة بهدف سجله عمر جابر لاعب الزمالك في ذلك الوقت.

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ثم تأتي المواجهة الثالثة أمام بنما ليفوز المنتخب المصري بهدف نظيف سجله أحمد حجازى مدافع الإسماعيلى فى هذا التوقيت، ليصبح رصيد الفراعنة 4 نقاط بالتساوي مع المنتخب البرازيلي المتصدر بفارق الأهداف.

وتتوالى الانتصارات بفوز منتخب مصر على النمسا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، أحرز منهم محمد إبراهيم، لاعب الزمالك في ذلك التوقيت "هاتريك" بينما أحرز محمد غازى هدف مصر الأول فى الدقيقة 31.

وتأهل المنتخب المصري لدور الستة عشر لمواجهة المنتخب الأرجنتيني، بعد التساوي مع المنتخب البرازيلي برصيد 7 نقاط لكل منهما، ولكن بفارق الأهداف لصالح البرازيل بعدما سجل 8 أهداف مقابل 6 أهداف للمنتخب الوطني.

سقط منتخب مصر أمام نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف سجله محمد صلاح من ركلة جزاء، ليودع الفراعنة البطولة.

وبعد انتهاء البطولة وتوديع الفراعنة لها، انتقل هذا الجيل للعب في الدوريات الأوروبية، عندما انتقل محمد صلاح ومحمد الننى فى البداية إلى بازل السويسرى، قبل رحيل الثنائي للسير في أوروبا على نهج الكبار.

ثم احترف بعدها مباشرة أحمد حجازي لاعب الأهلي، إلى فيورنتينا الإيطالي والذي عاد منه مجددا لصفوف المارد الأحمر، قبل الاحتراف مره أخرى عبر بوابة الدوري الإنجليزي لفريق وست بروميتش ألبيون.