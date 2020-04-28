رياضة | حقيقة رغبة بايرن ميونخ في ضم ديبالا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة رغبة بايرن ميونخ في ضم ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت تقارير صحفية ألمانية اهتمام بايرن ميونخ الألماني برغبته في التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن بايرن ميونخ لا يفكر في التعاقد مع ديبالا، وأن تقارير إهتمام النادي البافاري بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني عارية تمامًا عن الصحة.

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وأكدت الصحيفة الألمانية أن هدف بايرن ميونخ في الصيف المقبل هو الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والذي كان قريبًا جدًا من الانضمام إلى الفريق البافاري في الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن يوفنتوس يفكر في إدراج باولو ديبالا في صفقة التعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والبالغ من العمر 23 عامًا