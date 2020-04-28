شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفاوض مهاجمًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح نادي ليفربول الإنجليزي باب التفاوض مع فيكتور أوسيمين مهاجم نادي ليل الفرنسي تمهيدًا للتعاقد معه الصيف القادم.

وحسب صحيفة Le 10 Sport الفرنسية، فقد تواصل النادي الإنجليزي مع وكلاء اللاعب فيكتور أوسيمين لاستطلاع إمكانية إتمام الصفقة.

ويرغب الريدز بشدة في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا هذا الصيف، فيما ينتظر أن يطلب ليل مبلغ لا يقل عن 80 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه.

وشارك فيكتور أوسيمين في 38 مباراة هذا الموسم في جميع البطولات بقميص ليل، نجح خلالهم في تسجيل 18 هدفًا وصنع 6 أهداف.

ويرتبط ليفربول بعدد من الأسماء في خط الهجوم على رأسهم تيمو فيرنر، نجم أر بي ليبزيج الألماني وجادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند الألماني.

Advertisements