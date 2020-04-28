عاجل.. إسبانيا تقرر عودة التدريبات لاستئناف الدوري.. تعرف الموعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، موافقة الحكومة على عودة التدريبات الفردية للاعبين في الفترة المقبلة تمهيدا للاستئناف التدريجى للموسم الحالي من الليجا والذى توقف في مارس الماضى لتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



قال سانشيز في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أنه من المقرر عودة اللاعبين للتدريبات ولكن بشكل فردى يوم السبت المقبل الموافق 2 مايو، بحيث تكون هذه المرحلة هي الأولى ضمن مراحل استئناف النشاط الرياضى من جديد بشكل رسمي.

أضاف سانشيز أنه سيتم السماح للاعبين المحترفين بالتدريبات الفردية بالإضافة إلى السماح بافتتاح مراكز التدريب أيضا، مشيرا إلى أن من الممكن بعد أسبوعين من هذا الموعد عودة التدريبات الجماعية مرة أخرى وبعدها يمكن استئناف المباريات في 8 يونيو المقبل فى حال استمرار التقييم الجيد لوضع انتشار الوباء العالمى