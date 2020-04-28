شكرا لقرائتكم وكيل الكرتي يعلق على انتقال اللاعب المغربي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق وكيل أعمال اللاعب المغربى وليد الكرتى، لاعب الوسط الهجومى للوداد المغربى على الأنباء التى تردت في الساعات الماضية عن توقيع الزمالك مع اللاعب للانضمام للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، بناء على رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بشأن حسم مصير اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد، بجانب رغبته فى ضم الكرتى من عدمه.

ويضم الزمالك الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، إلى جانب التونسى فرجانى ساسى والكونغولى كابونجو كاسونجو.

ونفى وكيل أعمال نجم الوداد البيضاوي وليد الكرتي، في تصريحات اختص بها صحفية المنتخب المغربية، أن يكون قد وقع عقد الإنضمام لنادي الزمالك المصري، خلال الموسم القادم.



وأكد وكيل اللاعب بأن الأخبار التي تسربت تقول بأن المفاوضات بين اللاعب الكرتي والزمالك انتهت بتوقيع على عقد الإنضمام، ليس صحيحا، ولا يوجد أي شيء رسمي بخصوص هذا الموضوع.



وتحاول إدارة الزمالك استمالة نجم الوداد لصفوف فريقها، بتوصية من المدرب الفرنسي باتريس كارطيرون، الذي يعرف إمكانيات الكرتي، عندما كان كارطيرون مدربا للرجاء البيضاوي.

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وتبلغ القيمة التسويقية للمغربى وليد الكرتى، صاحب الـ 25 عاما، حيث إنه من مواليد 23 يوليو 1994، 770 ألف دولار، حسب موقع ترانسفير ماركت، كما أنه يُجيد اللعب فى مركزى خط الوسط وخط الوسط الهجومى، فيما وصلت أعلى قيمة تسويقية له بقيمة مليون و10 ألاف دولار، وذلك فى عام 2018، قبل أن تتراجع الآن إلى 770 ألف دولار.

وبتحليل قيمته التسويقية، حسب موقع ترانسفير ماركت، نجد أنه يحتل المرتبة السابعة من بين القيم التسويقية للاعبى الوداد المغربى، والثالثة عشرة من بين لاعبى الدورى المغربى، فيما يتواجد فى المركز الـ 70 من بين القيم التسويقية للاعبى المغرب، ويحتل المركز 934 من بين جميع لاعبى خط الوسط فى العالم، ويأتى فى المركز الـ 636 من بين القيم التسويقية للاعبين من مواليد عام 1994.

انتقل وليد الكرتى إلى صفوف نادى الوداد المغربى موسم 2013 – 2014، قادمًا من نادى أولمبيك خريبكة المغربى، حيث شارك مع الوداد فى 211 مباراة حتى الآن، بواقع 151 مباراة فى الدورى المغربى، أحرز خلالهم 11 هدفًا وصنع 18 هدفًا وتلقى 7 إنذارات، فيما شارك مع الوداد فى 56 مباراة ببطولة دورى أبطال أفريقيا، أحرز خلالها 8 أهداف وصنع 5 أهداف، وتلقى إنذاراً وحيداً، كما شارك مع الفريق المغربى فى مباراتين ببطولة كأس العالم للأندية، وتلقى خلالهما إنذارا.

أما عن الموسم الحالى، فشارك وليد الكرتى مع الوداد البيضاوى فى 16 مباراة ببطولة الدورى المغربى صنع خلالها 3 أهداف، وتلقى إنذارا، و9 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا سجل خلالهم هدفًا.

فيما جاءت مشاركات الكرتى، بواقع 73 مباراة فى مركز وسط الملعب أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 5 أهداف، فيما شارك فى 62 مباراة بمركز خط الوسط الهجومى، سجل 7 أهداف وصنع 9، فيما شارك فى 4 مباريات بمركز الوسط الدفاعى وصنع خلالها هدفًا، ومباراتين كجناح أيسر ومباراة فى مركز خط الوسط الأيمن ومثلها فى مركز خط الوسط الأيسر.