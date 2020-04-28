شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الدوري قائم واستئنافه فور السيطرة على كوروتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الحماسية باتحاد الكرة ان مسابقة الدوري ما زالت قائمة وسيتم استئنافها فور السيطرة علي فيروس كورونا ، ورفض مسئولو الجبلاية التفكير في ألغاء المسابقة بدعوى إلغاء بعض الدوريات الأوربية.

وعلق مسئولو اتحاد الكرة عن إلغاء الدوري الفرنسي حيث اكدو ان لكل مسابقة شئونها الخاصة مؤكدين ان هناك تصور جاهز لاستئناف الدوري المصري في اَي وقت وتم إرسال نسخة من التصور لوزير الرياضة اشرف صبحي .

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في شأن متصل ، قال طارق يحيى خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" : "الدولة مدت الحظر لآخر شهر رمضان، واتحاد الكرة قام بتأجيل الدورى 15 يوما، فكيف تقوم الدولة بمد الحظر لمدة شهر وواتحاد الكرة يمد 15 يومًا، يا ريت نلغى الدورى ونمنح الدرع للأهلى المتصدر".

وعن عودة الدورى، قال نجم الزمالك السابق: "أطالب اتحاد الكرة بالتفكير في الموسم الجديد وإلغاء البطولة..تمارين اللاعيبه في المنزل متلعبهمش ربع ساعة في أي مباراة وقابل بعد كدة الإصابات، وكلمت بعض مسئولي الأندية قالولى مش هنلعب الدورى إلا لما يتم التأمين على اللاعبين خوفا إصابة اللاعبين من فيروس كورونا، علشان لو اتصابوا مين هيعوض أهلهم عنهم".

أضاف طارق يحيى: "مش عارفين نجيب النجوم في البرنامج بسبب فيروس كورونا، لأن معظمهم بيرفض يجى، وفيه لاعيب قالى مراتى مش عاوزة تخرجنى من البيت".