شكرا لقرائتكم أليو ديانج يوجه رسالة شكر للأطباء فى العالم لصمودهم في معركة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، على توجيه رسالة شكر للأطباء فى العالم بأكمله، نظرًا لكونهم الجيش الأبيض الذى يتصدى بكل قوة لفيرس كورونا الذى تفشى فى جميع أنحاء العالم.

وشارك ديانج متابعيه عبر استورى صفحته الشخصية على انستجرام، صورة عبر من خلالها عن مدى تقديره واحترامه للإطباء، حيث جاء بها انحناء الشخصيات الكرتونية الخارقة للأطباء، كونهم هم الأبطال الحقيقيون.

وكان ديانج تحدث عن تألقه السريع مع الأهلى قائلاً: "ربما يعود ذلك إلى أننى أتعلّم كثيراً من زملائى القدامى بالفريق.. وأحرص على الاستماع لنصائحهم وأتعلّم من تجاربهم بشكل مُستمر.. كما أستمع لنصائح الجهاز الفنى وأعمل على تنفيذها بشكل جيد وهذا يُفسر سر تأقلمى وانسجامى السريع مع الفريق».

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وقال ديانج إنه خاض تجارب كثيرة مع عدة أندية لكن يبقى اللعب للأهلى تجربة فريدة من نوعها لأنه نادً كبير وصاحب تاريخ طويل وحافل بالإنجازات ويتربّع على قمة الأندية الإفريقية.

وتابع لاعب وسط الفريق قائلا: «اللعب فى الأهلى يحتاج الى تركيز تام من أى لاعب، وأن تقدم كل ما لديك.. لابد أن يجتهد اللاعب وأن يكون فى قمة تركيزه، ولا مجال للخطأ من أى لاعب فالفريق يلعب للفوز دائماً من أجل إسعاد الجماهير الغفيرة التى تُساند الفريق».

وعن بطولة الدورى التى يتربع الأهلى على قمتها حالياً، قال ديانج: «نلعب من أجل الفوز بها أيضاً ولا نُشغل تفكيرنا بفارق النقاط الكبير بيننا وبين أقرب منافسينا على اللقب ..نحن نلعب للفوز فى كل مباراة حتى نحسم البطولة بشكل سريع ونعمل باجتهاد وتركيز؛ من أجل الفوز فى كل مباراة وعدم التفريط فى أى نقطة حتى لا نخسر نقاط نندم عليها بعد ذلك».

وأكد لاعب وسط الفريق أن اللاعبين عازمون على التتويج ببطولة الدوري، وكذلك كأس مصر لأن الأهلى ينافس على كل بطولة يشارك فيها بفضل خبرات لاعبيه وتاريخ النادى ودعم جماهيره اللامحدود.