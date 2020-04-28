شكرا لقرائتكم إلغاء الدوري الأرجنتيني بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يوم الثلاثاء عن عدم استكمال جميع مسابقات الموسم الحالي ومنها دوري الدرجة الأولى الذي توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ومن المقرر انطلاق فعاليات الموسم المقبل لكرة القدم في الأرجنتين في كانون/يناير 2021 علما بأنه لن يكون هناك صعود أو هبوط للدرجة الأولى قبل 2022.

وبهذا ، سيكون أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا من المستفيدين بهذا القرار حيث كان مهددا بالهبوط مع فريقه خيمناسيا لا بلاتا الذي تولى تدريبه هذا الموسم.

وسوف تتحدد الفرق المتأهلة للبطولتين القاريتين للأندية وهما كأس ليبرتادوريس وكأس أندية أميركا الجنوبية (سود اميركانا) للموسم المقبل طبقا لترتيب جدول الدوري الأرجنتيني قبل التوقف.