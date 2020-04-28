شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود مسابقة اليوم الخامس من النادي الأهلي.. اعرف السؤال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم مروان محسن، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، في اليوم الخامس من مسابقة القلعة الحمراء، التي تدشنها طوال شهر رمضان الكريم مع جمهورها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وظهر مهاجم القلعة الحمراء، في فيديو جديد نشرته الصفحة الرسمية بموقع انستجرام، وهو يكشف عن سؤال اليوم الخامس من المسابقة الذي جاء كالاتي "مين صاحب هدف التتويج في أول بطولة أفريقية في تاريخ النادي الأهلي".

وعلى سياق أخر، حالة من الغضب الشديد تسيطر على الأجواء داخل النادى الأهلى بسبب تصوير سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، حلقة فى برنامج المقالب الخاص برامز جلال، خاصة أنه تعرض لإهانة كبرى أثناء تصوير البرنامج، وهو ممثل للنادى الأهلى، وهو ما اعتبره مسئولو القلعة الحمراء إهانة للنادى.

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مروان محسن عبر صفحة الاهلي

وكشف مصدر داخل النادى حقيقة رد سيد عبد الحفيظ، المبلغ الذى حصل عليه نظير تصوير حلقته فى برنامج رامز مجنون رسمي، والتى من المنتظر إذاعتها فى إحدى حلقات البرنامج خلال الفترة المقبلة والتى شهدت ردود أفعال واسعة لكون عبد الحفيظ هو أول مدير كرة فى تاريخ القلعة الحمراء يُقدم على تصوير مثل هذه النوعية من البرامج.

وأكد المصدر أن سيد عبد الحفيظ لم يرد المبلغ كما تردد، لكونه يعلم أن موضوع إذاعة الحلقة أصبح أمرا واقعا، وأن البرنامج هو صاحب الحق فى إذاعتها من عدمه، وأن قرار رفضه كان لابد أن يكون قبل التسجيل وإلا سيكون مضطراً لدفع شرط جزائى كبير وهو الأمر الذى رفضه عبد الحفيظ، فى الوقت الذى لا تستطيع إدارة البرنامج محو الحلقة، خاصة وأن البرنامج يذاع على مدار كل أيام شهر رمضان.

وحصل سيد عبد الحفيظ على 30 ألف دولار، ما يعادل 500 ألف جنيه مصرى نظير تسجيل حلقته مع رامز جلال فى الإمارات، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث أزمة بينه وبين إدارة النادى بسبب عدم حصوله على إذن قبل السفر من ناحية، ولكون الأمر لا يليق أن يقوم به ممثل منصب رفيع فى النادى الأهلى من ناحية أخرى، خاصة أن الضيف دائماً ما يتعرضون لمضايقات وإهانات كبيرة، والحصول على مبلغ مالى ليس مبرراً لها، خاصة أن إدارة الأهلى ترفض بأى شكل من الأشكال أى نوع من الإساءة لها أو لأى مسئول داخل النادى