تعرف علي رأي هاني أبو ريدة في بند الـ8 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي انه لا يوجد لديه أزمة في بند الـ 8 سنوات وسوف يطبق علي كما حدث مع من سبقوني، وأرى انه عادل ويمنح الفرص للجميع بالمشاركة في العمل العام".
تابع ابو ريدة لدي النية للترشح على مقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الفترة القادمة، والأمر لا يرتبط بي فقط يجب أن يكون هناك تشاور مع رجال الدولة لأني لم أتعود أن أخوض أي انتخابات بدون ما يكون لي حظوظ كبيرة في الفوز".
اضاف رئيس الجبلاية السابق ان تنظيم كأس الأمم الإفريقية الماضية في مصر يعد إنجاز كبير وما حققناه يجب أن نفتخر به، ونستطيع تنظيم المونديال في عام 2030" و استكمال الدوري من عدمه يجب أن يكون مدروس بشكل كبير حتى لا يتأثر منتخب مصر كما حدث في السباق، والأمر يجب أن يكون له عدة اعتبارات منها هل إمكانيات اللاعبيت تتحمل ضغط المباريات هذا أم لا".
أشار هاني ابو ريدة قائلا : "حاولت حسم ملف رابطة الأندية المحترفة خلال فترة رئاستي للاتحاد المصري لكرة القدم، وهذا الملف سيكون له أولوية بالنسبة لي حال نجاحي في الانتخابات القادمة".
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