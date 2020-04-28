شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي رأي هاني أبو ريدة في بند الـ8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي انه لا يوجد لديه أزمة في بند الـ 8 سنوات وسوف يطبق علي كما حدث مع من سبقوني، وأرى انه عادل ويمنح الفرص للجميع بالمشاركة في العمل العام".

"تابع ابو ريدة خلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة : "خلال فترة تواجدي بالاتحاد المصري لكرة القدم، حققنا العديد من الإنجازات، تأهلنا لكأس الأمم الإفريقية بعد غياب 3 دورات، بالإضافة إلى التأهل لكأس العالم منذ عام 90، المجموعة التي كانت تتواجد معي خلال الفترة السابقة اتعامل معهم بكل ود وكل احترام ولا يوجد أي مشاكل مع أي شخص" وان أزمة التأجيلات الموسم الماضي كان لها عدة أسباب، منها الملاعب والشق الأمني، لأنه يجب علينا احترام قرار الدولة ونحن نقدر عملهم بشكل كبير".

تابع ابو ريدة لدي النية للترشح على مقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الفترة القادمة، والأمر لا يرتبط بي فقط يجب أن يكون هناك تشاور مع رجال الدولة لأني لم أتعود أن أخوض أي انتخابات بدون ما يكون لي حظوظ كبيرة في الفوز".

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اضاف رئيس الجبلاية السابق ان تنظيم كأس الأمم الإفريقية الماضية في مصر يعد إنجاز كبير وما حققناه يجب أن نفتخر به، ونستطيع تنظيم المونديال في عام 2030" و استكمال الدوري من عدمه يجب أن يكون مدروس بشكل كبير حتى لا يتأثر منتخب مصر كما حدث في السباق، والأمر يجب أن يكون له عدة اعتبارات منها هل إمكانيات اللاعبيت تتحمل ضغط المباريات هذا أم لا".

أشار هاني ابو ريدة قائلا : "حاولت حسم ملف رابطة الأندية المحترفة خلال فترة رئاستي للاتحاد المصري لكرة القدم، وهذا الملف سيكون له أولوية بالنسبة لي حال نجاحي في الانتخابات القادمة".