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الزمالك يجس نبض بيراميدز لضم طارق طه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى الزمالك فى مرحلة جس نبض نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل ضم طارق طه ظهير أيسر الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات المقبلة وعقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الأن بسبب تفشى فيرس القاتل.

ويرغب مسئولو الزمالك فى التعاقد مع طارق طه لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق، لاسيما وأن اللاعب كان على ردار القلعة البيضاء منذ أن كان فى صفوف الإسماعيلى قبل أن ينجح بيراميدز فى ضمه والتوقيع معه لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأجرى أحد المسئولين بالنادى الأبيض بعض الاتصالات بنظرائه فى بيراميدز للاستفسار عن امكانية ارسال عرض رسمى من أجل التفاوض على ضم طارق طه من عدمه.

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وكان طارق طه أعرب عن استيائه الشديد من بعض المواقع الأجنبية وكذلك العربية التى تقع فى خطأ بشأن عمره، لافتًا إلى أن تلك المواقع خاصة transfermarkt المتخصص فى أرقام وإحصائيات اللاعبين سجل تاريخ ميلاده يوم 4 أبريل 1988 وهو تاريخ غير صحيح.

وأوضح طارق طه فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه مواليد 4 أبريل 1991 مما يعنى إنه يبلغ من العمر 28 عامًا وليس 32 عامًا كما تذكر المواقع ، مؤكدًا حديثه بصورة من بطاقته الشخصية.

أكد مدافع الفريق الأول ببيراميدز، أن ذكر تاريخ الميلاد الخاطئ يتسبب فى التأثير السلبى على سوق انتقالاته، خاصة وأن هناك بعض الأندية تلجأ لمواقع الاحصائيات لجمع المعلومات عن اللاعب، وحين يجدون أن السن 32 عامًا قد يتراجعون عن إبرام الصفقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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