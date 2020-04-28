شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. القفز على البطن أخطر الرياضات المنتشرة فى النرويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد العديد من الألعاب الشهيدة التى تمارس قليلا بعيدا عن الرياضات المنتشرة، مثل كرة القدم واليد والطائرة والسلة وغيرها .

هناك رياضات جديدة ظهرت فى دول لم تنتشر بالقدر الكافى وعدد ممارسيها قليل جدا، حيث إن الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

ونسلط الضوء اليوم فى هنا الألعاب الشهيدة على رياضة "القفز على البطن" .

Advertisements



القفز على البطن

"القفز على البطن" من الرياضات الغريبة التى تمارس فى النرويج، وهى عبارة عن قفز المتسابق فى حمام السباحة على بطنه، متحملا الآلام التى يشعر بها.

وانطلقت منافسات "القفز على البطن" والغوص فى المياه بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، حيث يندرج هذا النوع تحت بند الرياضات الخطيرة، نتيجة لتعرض الأعضاء الداخلية للرياضى إلى إصابات خطيرة

ويٌعد القفزعلى البطن من الألعاب الغريبة، والتى تندرج تحت نوع الرياضات الخطيرة التى قد يتعرض ممارسها للإصابات.

هذه اللعبة تعد من الألعاب الفردية، ولا يوجد لها قوانين معقدة، إلا أنه يجب على المتسابق أن يقنع الجمهور بقفزة غريبة ومضحكة، على أن يتحمل هو الألم الناتج عن الارتطام بالماء بشكل عنيف .