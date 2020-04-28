شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يرفعون شعار "الاعتذار من شيم الكبار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع نجوم الكرة المصرية شعار الاعتذار من شيم الكبار خلال الفترة الأخيرة، التى شهدت أكثر من واقعة اعتذار من قبل أكثر من لاعب على مواقف حدثت قبل فترة داخل المستطيل الأخضر، بينهم وبين مدربيهم، بسبب إحالة أوراقهم إلى دكة البدلاء.

ورأى نجوم الكرة أن الوقت بات مناسباً لإنهاء الخلافات العالقة منذ فترة طويلة، بأقصر جملة يمكنها أن تحسم أى جدل أو خلاف وهى الاعتذار، خاصة أنه لم تعد هناك حاجة لأن تطول تلك المشاحنات والخلافات فى الوقت الحالي، الذى توقف فيه النشاط الرياضى وأصبح الجميع تحت وطأة الحجر المنزلى متضرعاً بالدعاء لرفع وباء كورونا سريعاً لتعود الحياة إلى طبيعتها.

طارق السيد يعتذر لمدرب الفراعنة

قدم طارق السيد، الظهير الأيسر لنادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتذاره إلى الإيطالى ماركو تارديلى، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، بسبب الخلافات التى نشبت معه بسبب عدم إشراكه أساسيا فى فترة توليه قيادة المنتخب.

وقال طارق السيد، "فترة تارديلى كانت أكثر فترة فى حياتى الكروية إثارة للمشاكل، لأننى أدائى فى المباريات كان جيدا جدا وبعدها أجد نفسى احتياطيا.. وحدثت مشادة كلامية بينى وبينه فى ذلك التوقيت، والآن أعتذر أمام الجميع، لكن كان كل غرضى هو المشاركة مع المنتخب ومساعدته".

وأضاف نجم الزمالك السابق، "كان دائما يدفع بى فى مركز الجناح ويجعلنى أهاجم طول الوقت وأقود الفريق من الجهة اليسرى، حتى إن أبوتريكة فى مباراة بنين على ملعبهم جعلنى أنطلق وعاد للخلف ليدافع مكاني".

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عماد متعب ينهي خلافه مع البدري

بعث عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة ود وتقدير إلى حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومدرب الفراعنة حالياً، بعدما كان مهاجم القلعة الحمراء قد هاجم البدري وأكد أنه كان سببًا فى استبعاده الدائم من اللعب أساسيًا في الأهلي قبل اعتزاله كرة القدم.

وقال متعب، "خلافي مع البدري انتهى.. أنا أحترمه جدًا وأقدر وجهات نظره، أي خلاف بيننا انتهى، أنا اعتزلت وهو الآن مدرب منتخب مصر، وله كل الاحترام والتقدير، أنا أعتذر له إذا كنت تحدثت فى أى أمر شائك، الموضوع انتهى ولا خلاف بيننا".

طارق حامد يتأسف لمؤمن سليمان

كشف مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق للزمالك، واقعة جمعته باللاعب طارق حامد نجم خط وسط الأبيض، دفعت الأخير للاعتذار له لاحقًا، وقال سليمان إن طارق حامد كان من أفضل لاعبي الفريق في وجوده، برفقة علي جبر مدافع الفريق السابق.

وأضاف مدرب الزمالك السابق، "طارق حامد وعلي جبر كانا من لاعبي الفريق الأقوياء للغاية، والذين لم يخذلوني في أي مناسبة، ولكن جمعني بموقف بطارق حدث بسببه خلاف، أردت إراحتهما في إحدى المباريات، لكنهما انزعجا للغاية، خاصة طارق حامد الذي ادعى بعدها الإصابة، وعندما أصبح طارق حامد يشارك في مباراة كل 3 أيام بعد رحيلي، أدرك أنني كنت على حق، وجاء لي واعتذرلي".