شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية وتحذيرات للرياضيين فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا طقوسه وعاداته اليومية فى شهر رمضان الكريم، خاصة على الصعيد الغذائى والبدنى، ولا أحد يختلف على أن طقوس شهر رمضان الدينية والجسمانية والصحية والبدنية تحتلف بشكل كبير عما هو متعارف عليه فى الحياة اليومية.

حياة لاعب الكرة تختلف أيضا فى الصيام، خاصة أنه يؤدى تدريبات بجانب الحفاظ على عبادة الصوم، بعيدا عن أن هذا العام يوجد اختلاف فى عدم وجود مباريات أو لعب خماسى بسبب تعليق النشاط للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وحرص ”الخليج 365” على تقديم أبرز التحذيرات التى يجب على الرياضيين تجنبها، وفقًا لطبيب المنتخب السابق طارق سليمان فى التقرير التالى:

- تجنب التدريب قبل الإفطار لعدم توازن الجسم.

- الابتعاد عن تناول المواد السكرية بكثرة لعدم التعرض لزيادة الوزن.

- عدم الإكثار من تناول البروتينات الدسمة مثل اللحم الضانى والبط.

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- عدم السهر، مع الحفاظ على صلاة التراويح والخلود إلى النوم بعدها قبل الاستيقاظ لتناول سحور خفيف.

- الابتعاد عن المواد المالحة والتى يتسبب زيادتها فى ترسبها على المفاصل والعضلات.

- عدم نسيان تناول المياه بكثرة لتعويض عدد ساعات الصوم، والإكثار من السوائل الرياضية ولكن دون سكر.

- عدم التدريب عقب الإفطار مباشرة والانتظار لمدة لا تقل عن ساعتين ونصف.