اخبار الرياضه

نصائح طبية وتحذيرات للرياضيين فى شهر رمضان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية وتحذيرات للرياضيين فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا طقوسه وعاداته اليومية فى شهر رمضان الكريم، خاصة على الصعيد الغذائى والبدنى، ولا أحد يختلف على أن طقوس شهر رمضان الدينية والجسمانية والصحية والبدنية تحتلف بشكل كبير عما هو متعارف عليه فى الحياة اليومية.

حياة لاعب الكرة تختلف أيضا فى الصيام، خاصة أنه يؤدى تدريبات بجانب الحفاظ على عبادة الصوم، بعيدا عن أن هذا العام يوجد اختلاف فى عدم وجود مباريات أو لعب خماسى بسبب تعليق النشاط للوقاية من .

وحرص ”الخليج 365” على تقديم أبرز التحذيرات التى يجب على الرياضيين تجنبها، وفقًا لطبيب المنتخب السابق طارق سليمان فى التقرير التالى:

 - تجنب التدريب قبل الإفطار لعدم توازن الجسم.

- الابتعاد عن تناول المواد السكرية بكثرة لعدم التعرض لزيادة الوزن.

 

- عدم الإكثار من تناول البروتينات الدسمة مثل اللحم الضانى والبط.

 

Advertisements

- عدم السهر، مع الحفاظ على صلاة التراويح والخلود إلى النوم بعدها قبل الاستيقاظ لتناول سحور خفيف.

 

- الابتعاد عن المواد المالحة والتى يتسبب زيادتها فى ترسبها على المفاصل والعضلات.

 

- عدم نسيان تناول المياه بكثرة لتعويض عدد ساعات الصوم، والإكثار من السوائل ولكن دون سكر.

 

- عدم التدريب عقب الإفطار مباشرة والانتظار لمدة لا تقل عن ساعتين ونصف.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصائح طبية وتحذيرات للرياضيين فى شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا