شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نادٍ فى دوامة النسيان.. البلاستيك مرعب الكبار .. أهدى الزمالك الدرى من بين أحضان الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برزت فى حقبتى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى أندية عديدة، فى مقدمتها نادى البلاستيك الذى ذاع صيته فى الدورى الممتاز بعد مشاركته فى 8 مناسبات، وفى الكأس 7 مرات كان خلالها مرعب الأندية الكبرى.

فى الستينيات انطلقت فكرة تكوين وإنشاء نادٍ يحتوى أبناء شركة البلاستيك الأهلية فى المجال الاجتماعى والرياضى، وقررت إدارة الشركة رصد كل الإمكانيات نحو صناعة فريق جديد فى عالم كرة القدم المصرية والصعود به إلى الدورى المصرى الممتاز حيث الأضواء والشهرة والنجومية، فتم إنشاء النادى بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبدأ فريق البلاستيك يسير بخطى ثابتة نحو الشهرة بعدما صعد الى دورى الأضواء والشهرة فى موسم 1971 / 1972 والذى تم إلغاؤه بعد الأسبوع التاسع بسبب أحداث مباراة الأهلى والزمالك الشهيرة وفى هذا الموسم الملغى حقق نادى البلاستيك نتائج رائعة، حيث استطاع أن يفوز على المصرى والتعادل مع الزمالك والفوز على الطيران والتعادل مع الاتحاد السكندرى والفوز على الأهلى.

كما سافر فريق البلاستيك الى سوريا ومثل مصر فى الدورة العمالية الثالثة وفاز على منتخب العمال المركزى بهدفين نظيفين ثم تعادل مع فريق الامن بهدف لكل منهما بعدها لعب مباراة ودية مع اهلى حلب انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما

فى موسم 1972 / 1973حقق فريق البلاستيك نتائج طيبة ايضا بفضل مجموعة رائعة من النجوم الكبار، أمثال حموكشة ومحمد إمام وسمير عبدة وحمامة وعبد الحميد الريس وعيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق ووالد احمد عيد عبدالملك و سعيد عبد الشافى شقيق عبد العزيز عبد الشافى ( زيزو ) نجم الاهلى وصلاح زكى والد أمير صلاح زكى لاعب الزمالك والمقاولون والمحلة، السابق.

وفى موسم 1973 /1974 والذى ألغيت نتائجه لقيام حرب أكتوبر المجيدة حقق نادى البلاستيك نتائج رائعة مثل الذى حققها فى موسم 1971 / 1972 الذى الفيت نتائجة ايضا، ففى موسم 73 / 74 حقق فريق البلاستيك فوزا ثقيلا وتاريخيا على النادى المصرى البوسعيدى 6 ــ 1 ثم الفوز على الاسماعيلى، وظل نادى البلاستيك يتالق بين الكبار فى عدة مواسم الى ان هبط الى دورى المظاليم فى موسم 1977 / 1978 بعدما احتل المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة وفى هذا الموسم كانت هناك حكاية من اشهر الحكايات التى تركها نادى البلاستيك فى تاريخه بعدما تسبب فى الاسبوع قبل الاخير لموسم 77 -78 فى ضياع الدورى من الأهلى عندما التقى الأهلى مع البلاستيك فى مباراة شبه محسومة لصالح أبناء القلعة الحمراء والذى كان تأكد هبوطهم لدورى النسيان فذهبت جماهير الأهلى والتى قدرت بثمانين ألف مشجع لمتابعة اللقاء والاحتفال بناديهم بطلا للدورى إلا أن لاعبى البلاستيك خيبوا كل التوقعات وخرجوا بنقطة التعادل حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليهدى البلاستيك ولاعبوه درع بطولة الدورى إلى نادى الزمالك.

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وواجه نادى البلاستيك حالة من التخبط المالى والتدهور المالى للشركة المالكة لنادى البلاستيك فصدر فى شهر ديسمبر من عام 2008 قرار بتحويل النادى ملكا لمحافظة القليوبية مع فتح العضويات به تحت اسم نادى شبرا الخيمة، ليكون من حق المواطنين، وليس مقتصرا على الشركة فقط، ويشارك فى المسابقات وهناك جهود كبيرة حتى يستعيد بريقه ولكن الموارد المالية تعرقل ذلك

وعبر سنوات تألق فيها نادى البلاستيك ضم الفريق كوكبة رائعة من النجوم هم طارق حسن , سميرسلامة, سمير فرج, صبرى بلال, محمد سليمان, حسين عبد الفتاح, حازم محمد على , محمد حنفى, حبشى رجب, جمال سعيد ,عصام الدين حسن , محمد الشيخ, وحيد فؤاد, إمام محمدين , حمدى علام , عبد الحميد الريس, رضا الشرقاوى , الشربينى , اسماعيل ضمضم , سعيد كمال.

اسماعيل حسن , محمد امام , صلاح زكي, سعيد عبد الشافي, سمير عبده , زين العابدين , عيد عبد الملك , سمير نوح , محمد عبد العظيم ( شفة ) , جمال السيد , مخلص كمال الدين , جمال رجب , الطنى الحارس الفلسطينى , كامل عبدالرازق , حسين عبدالعزيز, أحمد عبدالمنعم , العربي رجب , محمد عبدالله السيد ( حمامة ), حموكشة , حسام كمال , مجدى الشيخ, اباظة , هانى , حمدى عبدالخالق , محمود الصولى, محمد سعد, اسماعيل ابراهيم ,محمد خليفة .انوس عبدالرحمن , سمارة