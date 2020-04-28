الامارات | أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة المصري لا زالت قائمة والسبب.. “الإعلانات”

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة المصري لا زالت قائمة والسبب.. “الإعلانات” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر الثعلب حازم إمام لاعب الزمالك السابق واحداً من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية ويملك حب كبير من جمهور الكرة سواء كان من جمهور الزمالك أو الأهلي نظراً لأخلاقه المعروفة للجميع، وابتعد حازم إمام عن الظهور عقب تواجده في اتحاد الكرة المرة الماضية والتي استقالت عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية وعاد للظهور ليكشف عن أسرار جديدة في كرة القدم المصرية.

وكان المنتخب المصري قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر 2019 ونتج عنها استقالة جماعية لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري وشهدت هذه الفترة عدداً من الأزمات.

وقال حازم إمام، فى تصريحات لقناة أون سبورت، المصرية: “لم أكن مهمشاً أثناء فترة تواجي فى اتحاد الكرة، والأزمة كانت فى التصويت على بعض القرارات والتى كنت أعترض عليها، ولكن الأغلبية كانت توافق، وهو الأمر الذى كان يشعرني بالضيق، على سبيل المثال تم التعاقد مع أجيرى قبل إجراء عملية التصويت”.

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وكشف الثعلب حازم أمام أنه لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة تحت أى مسمى، لأن العمل العام فى الرياضية يقلل من قيمة أى شخص فى الوقت الحالي، معلناً أنه حتى فى حال تغير النظام وحصول عضو باتحاد الكرة على مرتب لن يغير ذلك من شيء ولن يترشح، مشيراً إلى أنه راض على فترة عمله فى اللجنة الأولمبية مؤكداً أنه كان حريصاً على حضور كل جلسات اجتماعات مجلس الإدارة.

وأوضح حازم إمام إلى أن توزيع تذاكر مباريات كأس العالم لم يحدث به أخطاء، مؤكداً أن نتائج المنتخب السلبية هى سر الهجوم غير المبرر من جانب البعض فى ذلك الملف، معترفاً بوجود أزمة مع محمد صلاح حتى يومنا هذا مع أعضاء المجلس السابقين.

وأشار عضو مجلس الإدارة السابق أن سبب الأزمة مع محمد صلاح هو تعارض الإعلانات، مؤكداً أن ذلك الأمر أثر بشكل سلبى على أداء محمد صلاح فى البطولة، خاصة فى المباراة الثالثة أمام المنتخب السعودي.

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