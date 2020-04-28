شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يرفض التخلي عن «سيبايوس» بأقل من 50 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرفض نادي ريـال مدريد الإسباني التخلي عن لاعبه داني سيبايوس، الذي يقضي هذا الموسم معارًا إلى أرسنال الإنجليزي، بمبلغ أقل من 50 مليون يورو.

وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن أرسنال لا يزال لم يحسم موقفه بعد من تقديم عرض لضم اللاعب نهائيًا من عدمه.

ولا يتمتع الشاب الإسباني بعلاقة طيبة مع المدير الفني لريـال مدريد زين الدين زيدان، إذ انتقده علانية بعد رحيل المدرب بنهاية الموسم قبل الماضي بسبب عدم إشراكه إلا قليلًا، قبل أن يرحل اللاعب مطلع هذا الموسم في إعارة لأرسنال بعد عودة «زيدان» لقيادة الفريق مجددًا.

ويرتبط «سيبايوس» بعقد مع ريـال مدريد يمتد حتى عام 2023، فيما شارك هذا الموسم مع أرسنال في 24 مباراة ونجح خلالها في التسجيل مرة واحدة فقط.