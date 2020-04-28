باريس سان جيرمان يتحرك للتعاقد مع ظهير بورتو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتحرك من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر لنادي بورتو البرتغالي أليكس تيليس خلال فترة الانتقالات القادمة.
وحسب صحيفة A Bola البرتغالية، فإن اللاعب البرازيلي الدولي دخل في حسابات النادي الفرنسي بعد فشل خططته في ضم مواطنه مارسيلو من ريـال مدريد.
وكانت تقارير فرنسية سابقة قد أكدت رغبة الباريسيين في التعاقد مع مارسيلو، لكن اللاعب يفضل البقاء في العاصمة الإسبانية مدريد، وهو ما جعل النادي الفرنسي يحول أنظاره إلى «تيليس».
وشارك «تيليس» في 28 مباراة هذا الموسم مع بورتو، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 5 آخرين لزملائه، فيما ينتظر أن يدخل في آخر سنوات تعاقده مع فريقه البرتغالي الصيف القادم، ما قد يجعل بورتو يفضل بيعه للاستفادة المالية من رحيله.
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