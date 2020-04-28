شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إلغاء الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب رسميًا عدم إمكانية استئناف موسم 2019-2020 من الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا.

وقال «فيليب»، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن الأحداث الرياضية الكبرى لن يمكن إقامتها قبل حلول سبتمبر القادم، مضيفًأ: «لذا فإن الموسم 2019-2020 لكرة القدم الاحترافية لن يمكن اسئنافه».

وكانت رابطة دوري المحترفين الفرنسية قد أعلنت الأسبوع الماضي خطط لاستئناف النشاط في 17 يونيو القادم، كما وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تاريخ 2 أغسطس كحد أقصى لإنهاء المواسم المحلية، إلا أن تصريحات «فيليب» أنهت جميع الآمال في عودة النشاط الكروي في فرنسا، ليؤكد إلغاء الدوري الفرنسي بدرجتيه الأولى والثانية.

ومن المنتظر أن يجتمع المسؤولين عن إدارة كرة القدم الفرنسية في مايو لمناقشة الترتيب النهائي للدوري في ظل عدم اتخاذ قرار حول هوية المتوج باللقب أو الأندية الهابطة من الدرجة الأولى والصاعدة من الدرجة الثانية.