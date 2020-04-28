شكرا لقرائتكم خبر عن «فاسكيز» يدخل على رادار نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل لاعب ريـال مدريد الإسباني لوكاس فاسكيز على رادار نادي نيوكاسل الإنجليزي تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات القادمة. وحسب صحيفة «دون بالون» الإسبانية، فإن الجناح الأيمن الإسباني يحظى باهتمام النادي الإنجليزي، فيما يبدو ريـال مدريد مستعدًا للتخلي عن اللاعب صاحب الـ 28 عامًا في الصيف في حال تلقي عرض بـ 35 مليون يورو. وأشارت الصحيفة إلى أن نيوكاسل قد يملك التمويل اللازم لإتمام الصفقة في حال نجحت خطوات بيع النادي للمستثمرين السعوديين. وشارك «فاسكيز» في 18 مباراة هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان ونجح خلالها في إحراز 3 أهداف وصناعة هدفين أخرين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 5,042

تعافي 1,304

وفيات 359

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