اتحاد الكرة المغربي يدعم منافسي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال

جدة - عمرو شويل تلقى منافسي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا دعما جديدا من اتحاد الكرة في بلدهم، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل منافسات الدور نصف النهائي لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي والتي كان من المنتظر إقامتها في النصف الأول من شهر مايو المقبل.

ويتوصل الوداد والرجاء البيضاويين منافسي قطبي الكرة المصرية على منحة الجامعة، بقيمة 200 مليون سنتيم مغربي لكل فريق.

بينما يتوصل نهضة بركان وحسنية أكادير المشاركان في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية ب100 مليون سنتيم.

وسيتقابل الفريقان البركاني والأكاديري في دور نصف نهائي كأس الكاف، بينما يواجه الوداد نظيره الأهلي المصري، والرجاء يقابل الزمالك الذي يضم بين صفوفه المغربيين بنشرقي وأوناجم، في مواجهة مغربية مصرية خالصة.

ودأب اتحاد الكرة في المغرب على مساعدة الأندية الوطنية التي تشارك في المنافسات الإفريقية، وذلك في مواجهة المصاريف التي تتطلبها المشاركة في المسابقات الإفريقية.

ويأتي قرار تأجيل المسابقتين القاريتين بعد توقف منافسات كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 1.7 مليون شخص، وأودى بحياة ما يقرب من 105 آلاف.

وكان دوري أبطال أفريقيا ينتظر صدامًا تاريخيًا مصريًا مغربيًا، حيث تأهل الأهلي المصري لمواجهة الوداد المغربي، بينما تأهل الزمالك المصري لمواجهة الرجاء المغربي.

وعلى صعيد كأس الاتحاد الأفريقي، شهد المربع الذهبي تواجدًا مصريًا مغربيًا أيضًا، حيث تأهل فريقا نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين، وتأهل بيراميدز المصري، كما صعد هورويا كوناكري الغيني للدور نصف النهائي.

وكان من المنتظر أن يقام نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى عبر مواجهة وحيدة، يستضيفها ملعب "جابوما" بالأراضي الكاميرونية، في التاسع والعشرين من شهر مايو.

وأصبح إقامة المواجهات البارزة في الأراضي المصرية والمغربية بعد ثلاثة أسابيع فقط أمرًا بالغ الصعوبة، حيث تعد مصر والمغرب بين أكثر الدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا في أفريقيا، مما أجبر "كاف" على قرار التأجيل.

وأصاب كورونا 1794 شخصًا في الأراضي المصرية، وأودى بحياة 135، لتصبح مصر ثاني أكثر دول أفريقيا تضررًا بانتشاره، بينما أصبح المغرب رابع أكثر الدول التي انتشر الفيروس بأراضيها، حيث سجلت 1527 إصابة بالإضافة إلى 110 حالات وفاة.

وتناولت تقارير مقترحًا بإقامة منافسات نصف النهائي والنهائي بشكل مجمع، دون حضور جماهيري في العاصمة الكاميرونية، إلا أن انتشار "كورونا" في الكاميرون التي أصبحت خامس أكثر دول أفريقيا تضررًا منه بـ 820 إصابة و12 حالة وفاة جعل ذلك المقترح غير واقعي في الأسابيع المقبلة.

وقد يتمثل أحد الحلول في إقامة منافسات نصف نهائي ونهائي البطولتين الأفريقيتين بشكل مجمع في إحدى الدول التي لم تتأثر بشدة بانتشار الفيروس، تماشيًا مع مقترحات عديدة عالميًا، طرحت أفكارًا لاستكمال المسابقات المحلية والقارية في مدن لم تتأثر بشدة بتفشي كورونا.

وكانت تقارير أفريقية قد أكدت أن العاصمة الرواندية كيجالي كانت بين المدن المرشحة بقوة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي، قبل الاستقرار على قائمة نهائية لم تشملها.