رسميا.. إلغاء الدوري الفرنسي بسبب كورونا.. وقلق بين جماهير ليفربول

كتب: ضياء السقا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، بشكل رسمي، إلغاء منافسات الدوري الفرنسي في الموسم الجاري 2019-2020، بسبب فيروس كورونا المستجد

وقال فيليبن في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه من الصعب للغاية استئناف الدوري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأحداث الرياضية الكبيرة لا يمكن إقامتها قبل سبتمبر المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسى، أن الموسم الكروي الحالي لا يمكن استكماله، بعد تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقبل إلغاء الدوري كان فريق باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب المسابقة، برصيد 68 نقطة متفوقا على مارسيليا صاحب المركز الثانى بفارق 12 نقطة.

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يشار إلى أن باريس سان جيرمان، هو حامل لقب الموسم الماضي.

قلق جماهير ليفربول

من ناحية أخرى، انتاب جماهير ليفربول الإنجليزي، حالة من القلق، خوفا من أن يلقى البريميرليج مصير الدوري الفرنسي، خاصة أن الريدز تفصلهم 6 نقاط فقط على التتويج باللقب الغائب منذ عام 1990.

ويتربع رفاق محمد صلاح على قمة جدول الدوري برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.