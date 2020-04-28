طلب المدير الفني كارتيرون من طبيب الزمالك

قام مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك بالكشف على خبر أن المدير الفني للنادي الفرنسي باتريس كارتيرون كان حريص وبشكل كبير على التواصل مع طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة، وأكد المصدر على أن باتريس طلب من الطبيب أن يقدم له تقرير جديد خاص بحالة كل لاعب ووزن كل لاعب، فهو يحرص وبنسبة كبيرة على النظر على أوزان جميع اللاعبين من أجل التأكد من حرصهم على تنفيذ جميع البرامج التدريبية في المنازل.

ويعمل الفرنسي كارتيرون على تحضير تقرير لمجلس إدارة الزمالك خاص بكل الفترة السابقة ويعرض فيه جميع احتياجاته للموسم القادم ليقدم هذا التقرير في جلسة اجتماع من المفترض أن يتم عقده خلال الأيام المقبلة.