الخليج 365 يوضح حقيقة رغبة صلاح في الرحيل عن ليفربول إلى إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي:
لا يفكر المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في الرحيل عن فريقه نحو إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة.
تقارير صحفية إيطالية كانت قد تحدثت عن رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع صلاح خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى إمكانية رحيل اللاعب عن إنجلترا.
وعلم يلا كورة أن صلاح لا يرغب في الرحيل عن ليفربول في ظل استقراره مع الفريق ولا يرى أي مبرر لترك ناديه خلال الفترة الحالية.
ولا يفكر صلاح في الرحيل إلى الدوري الإيطالي خلال الفترة الحالية، مفضلًا الاستمرار مع ليفربول خلال الفترة المقبلة.
وحسبما علم الخليج 365، فإن صلاح لم يتلق أي عروض رسمية خلال الفترة الماضية وحتى اليوم، الثلاثاء.
وكانت تقارير صحفية أجنبية كانت قد ربطت بين صلاح وعدة أندية أوروبية من بينها إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني.
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