حازم إمام يكشف كواليس عرض مانشستر يونايتد لضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
كشف حازم إمام لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، تلقيه عرضًا منذ سنوات ماضية للاحتراف في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأشار إمام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه فضل الرحيل إلى أودينيزي الإيطالي الذي تقدم بعرض في نفس الفترة، بدلًا من التوجه إلى إنجلترا.
وقال إمام: "تلقيت عرضًا من أودينيزي الإيطالي، وفي نفس الفترة تحدث معي عبده صالح الوحش وأبلغني بوجود عرض من مانشستر يونايتد الإنجليزي".
وأكمل: "وقتها الوحش أبلغني بالعرض الإنجليزي ولكنني أبلغته بالعرض الإيطالي، فقال لي عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة".
وأضاف: "وقتها الدوري الإيطالي كان أقوى بمراحل من نظيره الإنجليزي، كان مثل بريميرليج في الفترة الحالية وهو الأفضل وبه كل عمالقة اللعبة في هذا الوقت مثل رونالدو وباتيستوتا".
وأوضح: "وقتها كان يتواجد لاعب كبير جدًا وهو مارك فيش خاض تجربة معايشة في يونايتد ولم يتم التعاقد معه وذهب بعدها إلى تشارلتون".
واختتم "ما حدث مع فيش جعلني أحمد الله على أن قراري كان الذهاب إلى أودينيزي وليس إلى يونايتد الذي كان يريدني في فترة معايشة أولًا لمدة 10 أيام".
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