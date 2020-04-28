تقارير: جواديولا سيدخل في حجر صحي خوفًا من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سيضطر للدخول في فترة حجر صحي لمدة 14 يومًا بعد عودته إلى إنجلترا قادمًا من إسبانيا.
صحيفة تايمز الإنجليزية، أكدت أن جوارديولا سيلجأ إلى هذا الإجراء تحسبًا لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، خوفًا من وجود عدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأوضحت الصحيفة أن جوارديولا وثمانية لاعبين على الأقل من مانشستر سيتي يدخلون في حجر صحي فور عودتهم لإنجلترا.
ويأتي الإجراء للمدرب الإسباني بعدما توجه إلى إسبانيا بسبب وفاة والدته منذ عدة أيام ماضية، وهو ما ينطبق على عدد من لاعبي مانشستر سيتي ممن سافروا إلى بلادهم في الفترة الحالية.
وسيتم تطبيق الإجراء نفسه على أربعة مدربين في البريميرليج على الأقل، من بينهم نونو سانتو المدير الفني لوولفرهامبتون الذي توجه إلى البرتغال أيضًا.
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