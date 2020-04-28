حازم إمام يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، أنه لا يفكر في الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن قرر بعد تجربة اتحاد الكرة الابتعاد لفترة عن العمل العام.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج اقر واعترف عبر قناة أون تايم سبورتس:" ليس حاليا الوقت المناسب لخوضي الانتخابات على منصب رئيس نادي الزمالك وربما يتغيير الامر في المستقبل".

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وأضاف، أنه لن يفكر في خوض انتخابات الزمالك على منصب الرئاسة حتى لو يتواجد في الانتخابات مرتضى منصور، لافتا أنه حاليا اعتزل العمل العام بشكل مؤقت.

وأوضح، أن الأمور حاليا داخل الزمالك تسير بشكل جيد، والدليل تحقيق العديد من البطولات خلال السنوات الأخيرة ووصول الفريق مؤخرا لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وأشار إلى أن الزمالك ظل لسنوات يعاني من تعاقب مجالس إدارات الامر الذي تسبب في تذبذب النتائج في كافة البطولات، بالإضافة لتغيير المدربين بشكل مستمر.