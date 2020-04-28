حازم إمام يتحدث عن أزمة صلاح مع اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، أن محمد صلاح لاعب ليفربول لديه خلاف مع هاني أبو ريدة الرئيس السابق لاتحاد الكرة المصري، ومستمرة حتى الآن.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج اقر واعترف عبر قناة اون تايم سبورتس:" بالطبع كان هناك أزمة بين محمد صلاح وابو ريدة في كأس العالم 2018 وظلت مستمرة حتى الآن".

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وأضاف، أنه لا يستطيع الحديث عن من كان له حق في أزمة صلاح وأبو ريدة، مشيرا إلى أنه لم يكن يملك كل التفاصيل الخاصة بتلك الأزمة.

واوضح، أن هناك بعض الأمور كانت سبب في تلك الأزمة هو عدم التواصل بين اتحاد الكرة ووكيل صلاح، مؤكدا أن مشكلة طائرة المنتخب أثرت بالسلب على صلاح.

وأتم إمام تصريحاته:" أزمة صلاح مع اتحاد الكرة بالتأكيد أثرت على أدائه في كأس العالم 2018 بروسيا ، وظهر بشكل واضح خلال مواجهة مصر والسعودية في المونديال".