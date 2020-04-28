حازم إمام يكشف كواليس رحيله عن منتخب اتحاد الكرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، أنه رحل عن اتحاد الكرة المصري، في مناسبتين، الأولى كانت بشكل شفوي بعد اخفاق منتخب مصر في كأس العالم 2018.

وأضاف إمام في تصريحات لبرنامج اقر واعترف عبر قناة أون تايم سبورتس:" في فترة تواجدي داخل اتحاد الكرة اي قرار كان يأخذ بالتصويت".

وأوضح، أن قرر الرحيل عن اتحاد الكرة في أول مناسية بعد خروج مصر من كأس العالم 2018، لافتا انه تحدث بشكل شخصي مع هاني أبو ريدة وطالب الرحيل بسبب ظهور منتخب مصر بشكل غير جيد.

وأشار إلى أن المناسبة الثانية التي قرر خلالها الاستقالة من اتحاد الكرة، بعد ملف اختيار المدير الفني لمنتخب مصر ، والاستقرار على خافيير اجيري.

وأوضح، انه كان يرغب في التعاقد مع وحيد خليلهودزيتش لتدريب منتخب مصر، ووصل معه لموقف متقدم بعدما قرر المدرب السابق لمنتخب الجزائر لتخفيض راتبه، بالإضافة لحرصه التواجد في منصب المدير الفني لمنتخب مصر.

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وتابع:" خليلهودزيتش كان يرغب في تدريب مصر وخفض من راتبه رغم ان راتبه كان اعلى من أجيري بسبب أن الاول حقق انجازات عديدة مع المنتخبات".

وأكمل:" أزمة المدرب كان من ضمن الاسباب التي دفعتني لتقديم الاستقالة، كما أن بعض الأمور كان تزعجني مثل عدم علمي ببعض الأمور

واستطرد:"اقر واعترف بحقيقة ما قاله احد اعضاء مجلس الادارة ان البعض في المجلس بررررررم، وانا بررم بنسبه 70%".



وأتم:" اتحاد الكرة لم يكن يدار بطريقة الرجل الواحد، والمشكلة ان اغلب المواضيع تعرف بعد نهايتها، فمن كان يذهب إلى اتحاد الكرة هو من يعلم بكل الأمور".