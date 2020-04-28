محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:
كشف أحمد رمضان وكيل أعمال وجدي كشريدة والمسئول عن تسويقه في الخليج والشرق الأوسط، أن وسطاء تدخلوا من أجل الحصول على خدمات الدولي التونسي ولاعب النجم الساحلي لصالح الأهلي أو الزمالك في سوق الانتقالات المقبلة.
وأضاف وكيل اللاعب في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" اليوم الثلاثاء، :"الأهلي أو الزمالك لم يدخلوا في مفاوضات رسمية من أجل ضم اللاعب حتى الآن، كل ما حدث تدخل من وسطاء لانتقال اللاعب لأحد القطبين في مصر".
وتابع :"الحديث بدأ من الأهلي تحديدًا عقب إعلان أحمد فتحي رحيله لصفوف بيراميدز في الموسم المقبل".
وواصل :"هناك عرضان من فرنسا للحصول على خدمات كشريدة وهما ميتز ومونبيليه خاصة في الفترة الأخيرة".
ويسعى الأهلي لتدعيم الجبهة اليمنى في الصيف المقبل بعد رحيل أحمد فتحي رسميًا لفريق بيراميدز بداية من الموسم المقبل، في المقابل يرغب الزمالك لتدعيم هذه الجبهة أيضًا في ظل رحيل حمدي النقاز عن الفريق الأبيض.
كشريدة البالغ من العمر (24 عامًا) يتبقى في عقده عام وحيد حيث استطاع الظهير التونسي أن يشارك مع النجم الساحلي خلال هذا الموسم في 20 مباراة لم يحرز أي هدف إلا أن صنع هدفين.
وعلى الصعيد الدولي تواجد كشريدة مع منتخب بلاده تونس في عشر مناسبات دولية حيث كان آخر ظهور رفقة "نسور قرطاج" في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي أقيمت بمصر الصيف الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر كلام وسطاء.. وكيل كشريدة يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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