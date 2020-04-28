هاني أبو ريدة يعلن ترشحه لرئاسة إتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم، أنه قرر خوض انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة.

وقال أبو ريدة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة المصرية اليوم الثلاثاء :"قررت بصفة نهائية، خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وقائمتي ستكون بها بعض الوجوه القديمة والجديدة".

وأضاف :"لابد أن تكون هناك وجوه جديدة في اتحاد الكرة المصري، وهذا ما حرصت عليه في الانتخابات الماضية".

Advertisements

وأوضح :"حتى الآن لم أحسم قائمتي الانتخابية، في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا".

وتابع :"اللجنة الخماسية التي تدير إتحاد الكرة المصري حاليا سيتم التمديد لها لفترة بسيطة نظرا لصعوبة إقامة الجمعية العمومية في شهر يونيو المقبل، بسبب فيروس كورونا".

وقال :" اللجنة الخماسية تقوم بدورها علي أكمل وجه ..جاءت لدور محدد وهدف واضح علي رأسه وضع لائحة النظام الأساسي".