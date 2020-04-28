تقارير: إلغاء موسم الدوري الفرنسي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن رابطة المحترفين الفرنسية بصدد الإعلان الرسمي عن إلغاء موسم الدوري الفرنسي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وبحسب ما ذكرته إذاعة مونت كارلو فإن البيان الرسمي سيتم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء، بعدما أكدت الحكومة أنه لا يمكن لعب المباريات -حتى خلف الأبواب المغلقة- حتى اغسطس المقبل بسبب الفيروس.

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كما أكدت صحيفة "لو باريزيان" الكلام ذاته، وقالت إن السلطات الحكومية في فرنسا ستعلن مساء اليوم الثلاثاء أن عودة المباريات لن تتم قبل أغسطس المقبل، كجزء من المرحلة التالية من خطط الإغلاق بعد 11 مايو.

من جانبها قالت "ليكيب" إن الموسم قد تم إلغاؤه نظرا لصعوبة خوض المباريات، على أن تحدد الرابطة في اجتماعها الشهر المقبل خطط تحديد جدول الموسم ومن ثم المتأهلين لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بجانب الفرق الهابطة والمتأهلة للدوري الفرنسي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.