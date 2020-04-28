غموض حول مستقبل كيبا مع تشيلسي

يعيش كيبا أريزابلاجا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي أيامًا صعبة مع فريقه الإنجليزي، بعدما فقد ثقة مدربه فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز. أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن لامبارد فقد ثقته بالحارس الإسباني، والذي قرر إجلاسه في آخر شهر ونصف على مقاعد البدلاء بعد المستويات السيئة التي قدمها مع تشيلسي. شهر ونصف على مقاعد البدلاء بعد المستويات السيئة التي قدمها مع تشيلسي. وتابعت أن تشيلسي يستهدف ضم جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي، حيث طلب لامبارد حارسًا آخر بدلا من كيبا، على الرغم من تمسك الإدارة ببقاء كيبا الذي انتقل للبلوز مقابل 80 مليون يورو في عام 2018، لكن سيجد تشيلسي صعوبة في ضم حارس الميلان وسط اهتمام باريس سان جيرمان بضمه أيضًا. آخر بدلا من كيبا، على الرغم من تمسك الإدارة ببقاء كيبا الذي انتقل للبلوز مقابل 80 مليون يورو في عام 2018، لكن سيجد تشيلسي صعوبة في ضم حارس الميلان وسط اهتمام باريس سان جيرمان بضمه أيضًا. وتابعت أن إدارة تشيلسي قد تفكر بإدخال كيبا ضم صفقة دوناروما.

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