نادي رين يتمسك ببقاء نجمه للموسم المقبل أمام اهتمام ريال مدريد بضمه

وضعت إدارة نادي رين الفرنسي شرطًا من أجل الموافقة على التخلي عن موهبته الفريق، إدوارد كامافينجا، لنادي ريال مدريد.

ويستهدف نادي ريال مدريد ضم النجم الشاب، كامافينجا لاعب وسط رين، من أجل تعزيز صفوف النادي الملكي، وبناء فريق للمستقبل.

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النادي الفرنسي يرغب بالإبقاء على كامافينجا للموسم المقبل، مع اقتراب الفريق الفرنسي من التأهل لدوري أبطال أوروبا العام المقبل، بعد حصده للمركز الثالث برصيد 50 نقطة، مبتعدًا عن صاحب

المركز الخامس ستاد ريمس الذي يملك 41 نقطة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن صاحب الـ17 عامًا يملك عقدًا مع رين حتى عام 2022، وأشارت أن النادي الفرنسي توصل لإتفاق مع نظيره ريال مدريد، للاحتفاظ على اللاعب في حال المشاركة الأوروبية الموسم المقبل، وتصل قيمة كامافينجا التسويقية حاليًا 60 مليون يورو.