نيستا أسطورة ميلان يكشف عن أسوأ ثلاث مباريات في مسيرته الكروية

تحدث أليساندو نيستا أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، عن أسوأ ثلاث مباريات خاضها خلال مسيرته الكروية.

قال نيستا في بث مباشر على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" أسوأ ثلاث مباريات كانوا، مباراة ديربي العاصمة بين روما، ولاتسيو، واصفًا

بانها كانت من المباريات الصعبة بالنسبة له.

وأضاف نيستا:" المباراة الثانية كانت بنهائي كأس أمم أوروبا، يورو 2020، التي كانت أمام المنتخب الفرنسي، ومباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2005،

التي كانت بمدينة اسطنبول، أمام ليفربول ، كانت بمثابة صدمة بالنسبة للجميع".

وكان نيستا من أفضل المدافعين في جيله والأفضل على الإطلاق، خلال 20 عامًا شارك في أكثر من 400 مباراة في الدوري الإيطالي، مع لاتسيو فريقه الأول قبل الانتقال لميلان في 2002، ويسطر تاريخًا ذهبيًا مع الجيل الذهبي للروسونيري.