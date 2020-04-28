حازم إمام: اتمنى رئاسة نادي الزمالك مستقبلًا

أبدى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن رغبته في الترشح لرئاسة مجلس إدارة الزمالك، مستقبلًا.

وأضاف إمام في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير": "أقر وأعترف برغبتي في الترشح لرئاسة نادي الزمالك لكن

مش دلوقتي خالص ومش الدورة الجاية".

وتابع: "ترشحي لرئاسة الزمالك، ملهاش علاقة بتواجد المستشار مرتضى منصور من عدمه، وأبحث عن دائمًا عن خدمة الكيان فقط".