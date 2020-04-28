أبدى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن رغبته في الترشح لرئاسة مجلس إدارة الزمالك، مستقبلًا.
وأضاف إمام في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير": "أقر وأعترف برغبتي في الترشح لرئاسة نادي الزمالك لكنمش دلوقتي خالص ومش الدورة الجاية".
وتابع: "ترشحي لرئاسة الزمالك، ملهاش علاقة بتواجد المستشار مرتضى منصور من عدمه، وأبحث عن دائمًا عن خدمة الكيان فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام: اتمنى رئاسة نادي الزمالك مستقبلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.