أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه تم التضحية بمجلس الجبلاية السابق، بعد الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية".
وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير": "أقر وأعترف إنهتم التضحية باتحاد الكرة بعد إخفاق كاس الأمم الأخيرة".
وتابع: "تم أخذ الجبلاية كبش فداء، بدليل لم يتغير أي شئ في الكرة المصرية بعد رحيلنا، وبقى الحال كماهو عليه، منذ أن تخلينا عن المناصب".
وأضاف عن أزمة عمرو وردة: "لم نشارك في قرار استبعاد اللاعب من المعسكر بسبب أزمته، وبالتالي لم نشارك في قرار عودته مرة أخرى".
واختتم: "لم يكن لدينا علم بعودته، الأمر كان متروك للجهاز الفني، ومعرفش عمرو وردة رجع المنتخب تاني إزاي".
كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام: تم التضحية بمجلس الجبلاية السابق بعد إخفاق أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.