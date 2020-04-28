أسطورة ميلان السابق يكشف عن اقترابه من الانتقال لصفوف ريال مدريد

كشف أليساندرو نيستا أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، عن اقترابه في وقت سابق من الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإٍسباني.

وأضاف نيستا في تصريحاته ببث مباشر على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، أن كان قريبًا من الانضمام للنادي الملكي، قائلًا:" عندما

كنت في لاتسيو لم اكن احب ان ارحل عنهم لكن بعد ما قدمته وانجزته مع ميلان، فهو أمر رائع للغاية".

وتابع أسطورة ميلان :" جاء فيرناندو هييرو نجم ريال مدريد السابق ليطلب

مني الانتقال لريال مدريد، عندما كنت في لاتسيو، لكن أشكر الله على الإنضمام لميلان، بالطبع واجهت عواقب خلال فترتي مع لاتسيو الأخيرة، كانت الأمور صعبة، فوضى بغرفة تغيير الملابس، وكنت قائد الفريق".

وواصل:" لكن بعد انتقالي لصفوف ميلان كانت الأمور أسهل بالنسبة لي وجدت حرية أكبر، وهناك كانوا يرغبون بلعب كرة القدم فقط".